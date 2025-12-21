Austrália ordena auditoria a polícia e serviços secretos após atentado em Sydney
O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, anunciou este domingo que ordenou uma auditoria ao funcionamento da polícia e dos serviços secretos após o atentado em Sydney, que causou 15 mortos há uma semana.
O Governo vai verificar se dispõe das estruturas adequadas "para proteger os australianos após o terrível ataque terrorista antissemita na praia de Bondi", afirmou Albanese em comunicado.
O ataque terrorista de domingo, quando se assinalava a festividade judaica Hanukkah, foi realizado por dois homens com ligações ao grupo Estado Islâmico, pai e filho, e foi o pior tiroteio do género na Austrália em várias décadas.
O pai foi abatido no local pela polícia e o filho, de 24 anos, ficou ferido.
O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) celebrou na quinta-feira ter inspirado o atentado contra a comunidade judaica de Sydney, mas não reivindicou a autoria.
Na quarta-feira, a polícia australiana apresentou 59 acusações, incluindo 15 por homicídio e uma por terrorismo, contra Naveed Akram, o atacante sobrevivente.
A Equipa Conjunta de Combate ao Terrorismo de Nova Gales do Sul declarou que o acusado ficou sob custódia policial no hospital, onde permanece internado com ferimentos graves depois de sair do estado de coma.
O ataque, que durou cerca de nove minutos, matou 15 pessoas, com idades entre os 10 e os 87 anos, e feriu outras 42.