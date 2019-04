Austrália. Primeiro-ministro arrasa manifestantes "vegan"

RTP08 Abr, 2019, 18:10 | Mundo

Mais de 100 manifestantes concentraram-se em Melbourne, a partir das 7h00 locais, em protesto contra a indústria australiana de carne. Enfrentaram a repressão das autoridades. Os ativistas bloquearam o cruzamento das ruas Flinders e Swanston, empunhando cartazes com palavras de ordem: “Este é um protesto pacífico”.



Uma das ativistas presentes, Kristin Leigh, explicou à rede de televisão Australian Broadcasting Corporation que o objetivo do protesto era incentivar ao veganismo e travar o abuso animal. “Os animais estão a sofrer de maneiras que a maioria de nós nunca vai imaginar. Não se trata de gaiolas maiores. Trata-se da liberdade dos animais”, disse.



O Governo ordenou às autoridades que avançassem com “toda a força” contra os ativistas. Manifestantes que o primeiro-ministro apelidou de “criminosos de colarinho verde”.



O protesto terminou depois de a polícia ter convencido o grupo a abandonar o local. Contudo, 38 pessoas foram detidas. Horas antes da manifestação, foram ainda detidos nove ativistas vegetarianos numa onda de invasões a matadouros por toda a Austrália.

"Contra os interesses nacionais"



Scott Morrison criticou os ativistas, afirmando que estão a prejudicar a forma de subsistência dos agricultores. “Isto é apenas uma forma de ativismo que vai contra os interesses nacionais. Interesses esses que passam por agricultores poderem cultivar nos seus terrenos”, acrescentou.



O chefe do Executivo australiano disse ainda que a Austrália está preparada para apoiar ações legais de agricultores e proprietários de matadouros contra ativistas que invadiram as suas propriedades. Por sua vez, o Departamento de Agricultura disse que irá trabalhar com a polícia para tentar impedir mais ataques de ativistas dos direitos dos animais.



Também os talhos, segundo o Conselho da Indústria da Carne Australiana, estão a sofrer contínuos “ataques” de ativistas. “Isto tem de parar e tem de parar agora. Temos de olhar para os 99 por cento da população australiana que quer consumir carne”, disse o dirigente do Conselho Patrick Hutchinson.



De acordo com o Fórum Económico Mundial, a Austrália é o segundo país do mundo com maior consumo de carne individual, a seguir aos Estados Unidos. Mais de 40 por cento da produção agrícola australiana corresponde à indústria pecuária.