Austrália retira 1.500 pessoas do sul do país devido a incêndio florestal

O incêndio começou na segunda-feira, durante um dia de calor extremo no sul da Austrália, no Parque Nacional Little Desert, uma zona seca coberta por arbustos.

As autoridades pediram aos cerca de 1.500 residentes da cidade mais próxima do incêndio, Dimboola, que abandonassem as suas casas na segunda-feira à noite.

Já esta terça-feira, as equipas de emergência do estado de Victoria enviaram uma mensagem aos que preferiram ficar em casa: "Está em perigo e precisa de agir imediatamente para sobreviver. A opção mais segura é abrigar-se num local fechado imediatamente. É tarde demais para sair".

A primeira-ministra de Victoria, Jacinta Allan, disse aos jornalistas que não houve relatos de vítimas, mas que as chamas queimaram pelo menos um edifício, enquanto centenas de bombeiros estavam no local a combater o incêndio em condições difíceis.

"Ainda temos muitas semanas de um longo e quente verão pela frente e a previsão para o futuro é que haverá vários dias muito difíceis e perigosos pela frente", disse Allen, de acordo com a televisão pública ABC.

A época de incêndios na Austrália varia consoante a região e as condições meteorológicas, mas geralmente ocorre durante o verão do hemisfério sul, entre dezembro e março.

No início da época, em dezembro, incêndios perto de um parque nacional no estado de Victoria queimaram 74 mil hectares de floresta, uma área equivalente a Singapura, disse o vice-chefe do governo regional de Victoria, Ben Carrol.