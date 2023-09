Áustria. Referência a Salazar em vídeo da extrema-direita à beira do poder

A secção juvenil do partido austríaco FPÖ publicou no domingo um vídeo de dois minutos e meio com imagens da catedral de Notre-Dame em Paris em chamas e de tumultos urbanos, contrastando com imagens de jovens com tochas nas mãos no campo, dançando em trajes tradicionais, e soldados de arma ao ombro.

Uma produção que multiplica, reagiu quarta-feira o chanceler conservador Karl Nehammer na televisão austríaca. Não é a primeira vez que o partido choca o país, mas os comentadores acreditam que este vídeo representa um passo mais além. Na opinião do politólogo Peter Filzmaier, o vídeo marca uma escalada, que comparam os jovens membros do partido ao movimento identitário radical.

"É uma reminiscência dos períodos mais sombrios da história austríaca", afirmou Peter Filzmaier à agência France Presse (AFP).

"Somos a última oportunidade da Áustria"

A voz-off no vídeo - da "Freiheitliche Jugend" (Juventude Livre) - elogia "a pátria" e proclama. Face à polémica, o virulento líder do Partido da Liberdade austríaco (FPÖ), novo líder do Partido Popular Austríaco (ÖVP, sigla em alemão). Depois de um período conturbado no governo, conseguiu reconquistar os eleitores após a derrota causada por um escândalo de corrupção em 2019. De acordo com as sondagens, à frente dos conservadores do ÖVP, atualmente no poder com os Verdes.

A varanda de Hitler e os escritos de Salazar

O vídeo contém uma série de referências às ideologias da extrema-direita que reafirmam através das imagens e do som a sua orientação.





Desde a famosa varanda do Palácio de Viena, de onde Hitler celebrou a anexação da Áustria pela Alemanha nazi, a 15 de março de 1938, às referências literárias de António Oliveira Salazar e dos autores franceses Alain de Benoist e Pierre Drieu la Rochelle.

O investigador do Centro de Documentação da Resistência Austríaca (DÖW), Bernhard Weidinger. De acordo com Weidinger, o partido da extrema-direita austríaco (FPÖ), porque é através delas que beneficia há meses que lhe permitiu já formar coligações com os seus adversários políticos em três regiões austríacas.

"Neste contexto, o partido tem poucos incentivos para mudar a sua abordagem", afirmou o investigador, que constata que a sua estratégia é contrária à dos seus homólogos europeus.





Por exemplo o Rassemblement National (RN) francês, de Marine Le Pen, que tem feito um trabalho de “desdemonização” do partido para se afastar da imagem do Front National (FN), do antigo líder e seu pai, Jean-Marie Le Pen.

Segundo noticiam os meios de comunicação austríacos - também retratados como que devem ser destruídos. A DSN avançou à AFP que, mas não pode dar qualquer informação sobre "possíveis investigações".

