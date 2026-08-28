Autarca da capital da Venezuela diz que chuvas mataram pelo menos cinco pessoas

Numa mensagem publicada nas redes sociais, na quinta-feira, Meléndez detalhou que as chuvas provocaram também a queda de 31 árvores, 29 deslizamentos de terras e a inundação de 45 ruas, além de danos em habitações, embora não tenha especificado o número de casas afetadas.

"O apelo é sempre para a cautela e sensibilização, bem como para a reutilização de resíduos sólidos através do método da economia circular, para evitar o colapso dos cursos de água", enfatizou a autarca.

Meléndez garantiu que existe um "plano permanente" para a manutenção de ravinas e ribeiros, mas salientou que estas ações "exigem a sensibilização da comunidade em relação à gestão de resíduos sólidos para evitar transbordamentos e deslizamentos de terras".

A este propósito, detalhou que, durante os trabalhos de manutenção, encontraram "objetos de grandes dimensões, como peças de veículos, eletrodomésticos, entre outros, que podem causar obstruções e afetar casas e ruas, principalmente durante períodos chuvosos".

O dirigente da oposição Henrique Capriles, criticou a "terrível falta de manutenção" das infraestruturas do país, afirmando que "cada emergência mostra a ruína do país e o enorme desafio que os venezuelanos enfrentam para o futuro".

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, tinha anunciado no sábado a ativação do sistema de Proteção Civil devido às "graves chuvas" que provocaram estragos em Caracas e no vizinho estado de Miranda.

Em 16 de agosto, o comandante dos bombeiros de Caracas, Pablo Antonio Palacios, informou que duas crianças morreram na paróquia La Vega, no oeste da cidade, após serem arrastadas por uma corrente de água durante fortes chuvas.