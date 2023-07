Autarca de Madrid espera ver PP a governar de forma sólida

Navasqués começou a dar nas vistas dentro do partido quando Esperanza Aguirre foi alcaldesa. Também já foi porta-voz do PP e hoje é uma figura em ascenção sob a liderança de Feijóo.Nesta conversa com o jornalista Mário Antunes em Benidorm, o político espanhol diz que pactos com o Vox não o assustam, embora defenda a maioria suficiente.





Sobre o amigo Carlos Moedas, de Lisboa e da JMJ, Navasqués tece elogios.