Autarca de Nova Iorque recandidata-se como independente com críticas a democrata Mamdani

Um dia depois de os democratas escolherem como candidato Zohran Mamdani, jovem legislador local muçulmano e da ala mais à esquerda do partido, Adams anunciou a recandidatura proclamando que Nova Iorque "não é uma cidade socialista".

"Esta eleição é entre aqueles que acreditam nesta cidade e aqueles que não acreditam. Digo-vos uma coisa: esta não é uma cidade socialista. Esta é uma cidade onde se pode lavar a loiça e depois ser dono de uma cadeia de restaurantes...", disse Adams.

O `mayor` da metrópole norte-americana chamou "vendedor de banha da cobra" Mamdani, que ao contrário de si, "um candidato operário", vem de "berço de ouro".

Mamdani, de 33 anos, é filho de uma cineasta premiada e de um professor de antropologia na Universidade de Columbia.

Adams, de 64 anos, é filho de uma empregada de limpeza e apenas o segundo presidente da câmara negro da metrópole mais populosa do país, apresentando-se como um defensor da classe trabalhadora, da segurança pública e de uma atitude otimista e autoconfiante.

É um capitão de polícia reformado que mais tarde se tornou senador estadual e presidente do distrito de Brooklyn.

Adams, ainda democrata registado, desistiu das primárias para concorrer como candidato independente em abril, pouco depois de um juiz federal ter arquivado um processo de corrupção contra ele.

Logo após o anúncio da vitória de Mamdani na quarta-feira, o presidente da câmara reuniu-se com líderes empresariais em busca de apoio para travar o candidato democrata, que espera obter o apoio da liderança do Partido Democrata, incluindo o senador Chuck Schumer e a governadora Kathy Hochul, que ainda não se pronunciaram sobre a disputa.

Numa cidade onde cerca de dois terços dos eleitores registados são democratas, os candidatos deste partido têm vantagem, mas a cidade teve um presidente da câmara independente em 2009, Michael Bloomberg, que conquistou um terceiro mandato após deixar o Partido Republicano.

No edifício da Câmara Municipal, perante uma multidão de diversos grupos étnicos e religiosos --- negros, latinos, judeus e muçulmanos - Adams esforçou-se hoje por diferenciar-se de Mamdani, afirmando que nas eleições a "escolha será entre unhas sujas e unhas de manicure".

Na corrida está um outro candidato - o republicano Curtis Silwa - e o ex-governador Andrew Cuomo, derrotado por Mamdani, também pondera avançar como independente.

Cuomo, de 63 anos, ex-procurador-geral de Nova Iorque, liderava as sondagens e tinha o apoio de `pesos pesados` como o Michael Bloomberg e o antigo Presidente Bill Clinton.

As acusações contra Adams foram retiradas a pedido do executivo de Donald Trump, um dia depois de este ter prometido cooperar com as operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Nova Iorque, gerando críticas e protestos de grupos pró-imigrantes e políticos do seu próprio partido.

Adams foi acusado de pedir apoio de Trump em troca da sua cooperação com a agenda de combate à imigração ilegal da Casa Branca.

A vitória de Zohran Mamdani nas primárias democratas surpreendeu muitos numa cidade onde até há pouco tempo era impensável eleger um candidato da ala mais à esquerda do partido e muçulmano, praticamente desconhecido e com pouca experiência política.

Mamdani centrou a sua campanha no elevado custo de vida em Nova Iorque e estabeleceu uma ligação com os eleitores, falando em inglês, urdu e espanhol, com vídeos que incidiam sobre questões que são prioritárias, como o custo de vida, prometendo viagens gratuitas de autocarro, o congelamento das rendas, cuidados infantis universais ou supermercados geridos pelo município.