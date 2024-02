Autarca diz que russos que cavaram trincheiras em Chernobyl morreram

Segundo Oleksandr Menzul, em entrevista à agência de notícias Ukrinform, todos os soldados russos que foram vistos a cavar trincheiras numa floresta altamente radioativa perto do local do desastre ocorrido em 1986 na central nuclear de Chernobyl, no norte do país, acabaram por ser vítimas da exposição a radiações letais.

"Quanto à Ucrânia, devemos lembrar que somos um Estado nuclear. Não temos armas nucleares, mas temos material nuclear. A Ucrânia é signatária do memorando com a AIEA [Agência Internacional de Energia Atómica] sobre o controlo do movimento de materiais nucleares, porque são potencialmente armas nucleares",alertou.

Oleksandr Menzul lembrou os riscos associados à central de Zaporijia, a maior da Europa e que caiu em mãos russas no início da invasão da Ucrânia, após 24 de fevereiro de 2022, e também os soldados russos que cavaram trincheiras na Zona de Exclusão de Chernobyl e na chamada Floresta Vermelha.

"Eu conheço este lugar, não se deve ficar lá por mais do que alguns minutos. A propósito, recebemos informações através dos nossos canais de que nenhum dos soldados russos que estavam lá sobreviveu", acrescentou Menzul.

Um vídeo captado por `drone`, divulgado pelas Forças Armadas ucranianas nos primeiros dias de março de 2022, mostrava imagens de trincheiras feitas pelo Exército da Rússia muito perto da central nuclear, nomeadamente na Floresta Vermelha, que recebeu esse nome quando dezenas de quilómetros quadrados florestais ficaram avermelhados após absorverem a radiação da explosão de 1986.

O Ukrinform já tinha relatado anteriormente que todos os militares russos destacados na Floresta Vermelha foram expostos a enormes doses de radiação.

Nas primeiras semanas da invasão, a central de Chernobyl chegou a estar sob controlo dos invasores russos, que deixaram vários estragos no local.

Já a central de Zaporijia continua em posse das forças de Moscovo, após diversos combates junto da unidade ao longo de dois anos de invasão, sendo visitada regulamente por inspetores da AIEA, cujo líder, Rafael Grossi, tem deixado repetidos avisos para a salvaguarda da segurança nuclear.