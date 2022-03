Autarca mexicano assassinado em reduto do narcoterrorismo

Cinco pessoas também foram mortas na quinta-feira, numa outra cidade do mesmo estado, Michoacan, na costa do Pacífico, o maior produtor mundial de abacate e um reduto do narcoterrorismo, de acordo com as autoridades.

O presidente da autarquia de Aguililla foi morto a tiro por atacantes não identificados quando se encontrava numa carrinha do município perto de um campo de futebol na cidade, disseram à agência de notícias France-Presse os militares mobilizados para o local.

"Condenamos veementemente o assassínio do presidente da câmara de Aguililla, Cesar Arturo Valencia Caballero", escreveu na rede social Twitter o governador do estado de Michoacan, Alfredo Ramirez Bedolla.

Aguililla é o local de nascimento de Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", líder do poderoso Cartel da Nova Geração de Jalisco (CJNG).

O CJNG é uma das várias organizações criminosas que branqueiam quase 25 mil milhões de dólares (22,7 mil milhões de euros) por ano no México, utilizando cada vez mais as criptomoedas, disse, na quinta-feira, uma agência especializada da ONU.

No início do dia, o Ministério Público de Michoacan já avançara que cinco pessoas tinham sido assassinadas na cidade de Nuevo Parangaricutiro.