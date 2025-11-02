Autarca mexicano morto a tiro durante evento público

A vítima é Carlos Manzo, autarca de Uruapan, cidade com cerca de 350.000 habitantes, numa importante região agrícola, conhecida pelos abacates, largamente exportados para os Estados Unidos, a par de outras frutas como os limões.

"Na sequência de uma agressão ocorrida da parte da tarde no centro de Uruapan, Michoacan, onde infelizmente perdeu a vida Carlos Manzo, duas pessoas implicadas nos factos foram presas e um dos agressores morreu", indicou na rede X o secretário da Segurança pública mexicano.

O Estado de Michoacan é atingido há anos pela violência de grupos criminosos, que tentam extorquir dinheiro aos agricultores, nomeadamente pelo poderoso cartel Jalisco Nueva Generacion e a Nueva Familia Michoacana, inscritos pelos Estados Unidos na lista de "organizações terroristas estrangeiras".

A morte de Manzo ocorreu dias depois da morte de Bernardo Bravo, um grande produtor de limões de Michoacan, igualmente atingido a tiro.

Tinha denunciado a reiterada extorsão contra a empresa.