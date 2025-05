Autarca pró-europeu e historiador conservador lideram presidenciais na Polónia

Segundo as sondagens à boca das urnas, Trzaskowski, apoiado pela força política dominante no Governo polaco, obteve 30,8% dos votos, enquanto o seu adversário Karol Nawrocki, um independente com apoio do maior partido de oposição, alcançou 29,1%



O vencedor vai suceder ao conservador Andrzej Duda, que atingiu o limite de mandatos.