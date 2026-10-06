Autarquia moçambicana de Quelimane distinguida em Seul por soluções inovadoras

Em comunicado, o município de Quelimane, na província da Zambézia, centro de Moçambique, informou que recebeu a classificação Gold (Ouro) na categoria Human-CentriCity, no âmbito do Seoul Smart City Prize 2026, iniciativa internacional que distingue soluções para cidades mais inteligentes, inclusivas e orientadas para as pessoas.

Segundo a nota, a distinção foi atribuída ao projeto "Criação do Museu Nacional de Etnologia, História, Artes e Ciências da Zambézia na Cidade de Quelimane: Resiliência Climática através da Inteligência Cultural".

"O projeto enquadra-se numa abordagem de cidade centrada nas pessoas, valorizando a cultura, o conhecimento, a inclusão e a resiliência das comunidades perante os desafios urbanos, ambientais e climáticos", refere-se no comunicado.

A autarquia considerou que a distinção constitui um reconhecimento internacional para Quelimane, colocando a cidade entre as iniciativas que procuram promover novas abordagens ao desenvolvimento urbano, através da combinação de inovação, cultura e resiliência climática.

O Seoul Smart City Prize é uma iniciativa internacional sediada na Coreia do Sul que procura reconhecer cidades e projetos com soluções inovadoras destinadas a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, promovendo uma transformação urbana mais inclusiva, sustentável e orientada para as necessidades das populações.

A distinção surge depois de, em 2025, uma avaliação internacional ter colocado Quelimane na liderança das cidades africanas mais favoráveis ao uso da bicicleta.

Na ocasião, o presidente do município, Manuel Araújo, classificou o reconhecimento como a concretização de um "sonho" e manifestou a expectativa de expandir a rede local para dez quilómetros de ciclovias.

A classificação foi atribuída pelo Copenhagenize Index 2025 - EIT Urban Mobility Edition, entidade ligada à União Europeia que analisa e classifica as cidades mais amigas da mobilidade ciclável, tendo avaliado 100 cidades de 44 países.

Anteriormente, em dezembro de 2023, Manuel Araújo recebeu, em Bruxelas, o título de Cidade Africana do Desporto 2024 para Quelimane, atribuído pela Associação das Cidades Europeias do Desporto (ACES Europe).