Autocarros usados como barricadas para travar operação no Brasil contra Comando Vermelho

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que a operação na favela Cidade de Deus tinha como objetivo realizar buscas "em pontos que possam estar a ser utilizados como esconderijo de criminosos e materiais ilícitos".

A ação policial, segundo a corporação, procurava desmantelar atividades do Comando Vermelho, "especialmente diante de tentativas de expansão da área de influência da fação por meio de ataques a grupos criminosos rivais".

A operação contou com efetivo do Grupamento de Ações Táticas (GAT), equipa de buscas e agentes da Inteligência, além do apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controlo de Multidão (Recom).

Na nota da corporação, enviada à Lusa, informa-se ainda que os autocarros utilizados pelos criminosos como barricadas para dificultar o acesso das equipas policiais já foram retirados ainda pela manhã, e o trânsito nas vias foi normalizado.

A operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro "foi encerrada sem saldo operacional", ou seja, ninguém foi detido, e "o policiamento segue reforçado na região".

A imprensa local reportou que não houve registo de feridos e que 14 escolas públicas localizadas na favela Cidade de Deus suspenderam as atividades.