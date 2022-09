"Autocracia eleitoral" substituiu democracia na Hungria, diz Parlamento Europeu

A posição do Parlamento Europeu consta de uma resolução hoje aprovada no hemiciclo de Estrasburgo, com 433 votos a favor, 123 contra e 28 abstenções, na qual os eurodeputados defendem que os fundos do plano de recuperação sejam suspensos “até que o país cumpra as recomendações da UE e as decisões dos tribunais”.