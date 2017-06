Automóvel com material explosivo choca deliberadamente contra carrinha da polícia em Paris

RTP 19 Jun, 2017, 16:50 / atualizado em 19 Jun, 2017, 16:57 | Mundo

O veículo incendiou-se no momento do impacto e uma arma foi encontrada junto do condutor. Apesar do aparato, não há vítimas a registar.



A polícia confirmou já que foram encontradas armas, munições e uma botija de gás no interior do veículo. A BFMTV refere que o condutor do veículo é um homem de 33 anos, que era já conhecido das autoridades.



O ministro francês do Interior indicou que o condutor do automóvel morreu no local. Gérard Collomb classificou este incidente de "tentativa de atentado".