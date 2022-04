Autor do ataque em Nova Iorque afirmou que EUA merecem "morte violenta"

As alegadas motivações do ataque em Nova Iorque foram divulgadas pelo próprio autor nas redes sociais, nas quais afirmava que os Estados Unidos "nasceram da violência" e mantêm "a violência e as ameaças em relação aos afro-americanos". Por essa razão, este país merece "uma morte violenta e nada o irá parar".