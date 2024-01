Autoridade Palestiniana critica suspensão de apoios à Unrwa sem investigação

O Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano considera que a Unrwa é fundamental para a sobrevivência de muitos habitantes de Gaza e, antes de mais, é necessário avaliar se as acusações de conluio feitas por Israel se confirmam.

A organização que governa uma pequena parte da Cisjordânia ocupada manifestou "grande espanto com as medidas tomadas por alguns países antes da conclusão das investigações da ONU" e exigiu que "as retirem imediatamente, em conformidade com a lei".

Israel acusa uma dúzia de trabalhadores da Unrwa de estarem envolvidos no ataque do Hamas a 07 de outubro, quando a guerra rebentou, deixando cerca de 1.200 mortos e 250 raptados em solo israelita.

Esta acusação levou os Estados Unidos, o Canadá, a Itália e a Austrália a suspenderem o seu financiamento à UNRWA.

Por seu turno, o ministro palestiniano dos Assuntos Civis, Hussein al-Sheikh, afirmou no X que a Unrwa necessita de "apoio máximo" e "não deve ser cortada do apoio e da assistência".

"Apelamos aos países que anunciaram a cessação do seu apoio à Unrwa para que revertam imediatamente a sua decisão, que envolve sérios riscos" para a assistência humanitária, no momento em que a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza está em curso, acrescentou Hussein al-Sheikh, que é também Secretário-Geral do Comité Executivo da Organização de Libertação da Palestina (OLP).