Autoridades angolanas detêm homem na posse de quase mil pedras de diamante

Segundo as autoridades angolanas, a detenção ocorreu na segunda-feira, no âmbito de um mandado de busca e apreensão emitido pelo Ministério Público e executado por operacionais da Direção Central de Combate ao Tráfico Ilícito de Pedras, Metais Preciosos e Crimes contra o Ambiente, em coordenação com outras forças de defesa e segurança.

Durante a operação foram apreendidos vários meios habitualmente utilizados neste tipo de atividade criminosa, nomeadamente uma mini-balança digital de precisão, duas lupas, uma máquina de calcular e um sistema de videovigilância (CCTV), encontrados no escritório do suspeito, que se apresenta como comerciante, indica o SIC num comunicado.

O cidadão, oriundo da Guiné-Conacri será presente ao Ministério Público "para os trâmites legais subsequentes".