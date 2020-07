Autoridades brasileiras acusadas de genocídio indígena durante a pandemia

", afirmou a coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Sônia Guajajara, na audiência virtual.De acordo com o portal de notícias G1, representantes do Ministério da Saúde do Brasil, que participavam na audiência, contestaram o termo "genocídio" usado pela líder indígena e por outros defensores dos direitos dos povos originários brasileiros.", afirmou o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde brasileiro, Robson Santos da Silva."Eu gostaria de refutar a palavra extermínio, genocídio. Estou aqui para promover saúde. Não sou criminoso de guerra. Não vejo isso por parte do governo", sublinhou.Além de avaliar que a pandemia está a causar o efeito de um genocídio, a Apib informou que já contabilizou 501 mortes de indígenas infetados pela covid-19.Já o governo brasileiro contabilizou 216 óbitos causados pela doença entre os indígenas do país.





Decisões opostas de Bolsonaro e da Justiça







Na semana passada, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vetou a obrigação de o governo fornecer água, material de higiene e camas hospitalares aos indígenas e descendentes de africanos que vivem em comunidades tradicionais, chamados no país de quilombolas, ao sancionar uma lei aprovada no congresso para proteger estas populações na pandemia.Pontos que previam a libertação de recursos extraordinários para dar prioridade à saúde indígena e quilombola, e a facilidade de acesso a auxílios estatais de 600 reais (cerca de 100 euros) também foram vetados.Para justificar os vetos, o presidente brasileiro argumentou que as medidas planeadas e aprovadas pelo congresso iam criar despesas obrigatórias sem demonstrar qual o impacto orçamental e financeiro, o que seria inconstitucional.No mesmo dia em que Bolsonaro vetou o projeto de proteção dos povos originários na pandemia, o juiz Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o país adote cinco medidas para proteger as comunidades indígenas.Barroso determinou a instalação de uma sala de situação para a gestão de ações de combate à pandemia entre povos indígenas em isolamento ou contacto recente, a elaboração de um plano com criação de barreiras sanitárias em terras indígenas e de um plano de resposta à covid-19 para os povos indígenas brasileiros.O juiz também obrigou o governo a estabelecer medidas de contenção e isolamento de invasores em relação a terras indígenas e, por fim, a garantir que indígenas em aldeias tenham acesso à saúde, independente da homologação das terras ou reservas indígenas.