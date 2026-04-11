Autoridades britânicas detêm sudanês que conduzia barco envolvido em mortes de migrantes no Canal da Mancha

Alnour Mohamed Ali, de 27 anos, foi acusado na última sexta-feira de colocar outras pessoas em perigo durante uma viagem marítima para o Reino Unido, informou a Agência Nacional de Combate ao Crime, citada pela agência Associated Press (AP).

A nova lei permite que a Grã-Bretanha amplie o alcance da sua jurisdição criminal para reprimir os migrantes que fazem a travessia.

Segundo a imprensa britânica, o homem, que deverá comparecer hoje no tribunal em Folkestone (sudeste), é suspeito de ter conduzido uma embarcação improvisada com várias dezenas de migrantes a bordo.

Dois homens e as duas mulheres morreram afogados na quinta-feira, quando tentavam entrar na embarcação alegadamente comandada por Ali e que terá sido arrastada por fortes correntes.

As mortes aconteceram na praia de Equihen, em Calais, França, quando os migrantes tentavam chegar à água em direção ao que as autoridades chamam de "táxi-barco", geralmente uma pequena embarcação insuflável motorizada que recolhe pessoas ao longo da costa norte da França.

Segundo a Agência France-Presse (AFP), as autoridades francesas resgataram das águas outras 38 pessoas. Ali e outros 73 migrantes seguiram para Inglaterra, onde o piloto foi detido.

Nos últimos dias, houve um aumento das tentativas de travessia e das mortes, com 102 pessoas resgatadas em duas operações na quarta-feira.

Duas pessoas morreram na semana passada em circunstâncias semelhantes na costa norte de Calais.