Autoridades de Gaza registam pelo menos duas mortes em ataques israelitas

Em comunicado, a Defesa Civil confirmou as primeiras mortes na vaga de bombardeamentos lançada na noite de hoje, após o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter acusado o grupo islamita Hamas de violação do cessar-fogo, em vigor desde 10 de outubro, e ordenado às forças armadas que executassem ataques imediatos na Faixa de Gaza.

A entidade das autoridades palestinianas, controladas pelo Hamas, relatou que as mortes ocorreram num bombardeamento contra uma casa no sul da cidade de Gaza.