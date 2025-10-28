Autoridades de Gaza registam pelo menos duas mortes em ataques israelitas

Em comunicado, a Defesa Civil confirmou as primeiras mortes na vaga de bombardeamentos lançada na noite de hoje, após o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter acusado o grupo islamita Hamas de violação do cessar-fogo, em vigor desde 10 de outubro, e ordenado às forças armadas que executassem ataques imediatos na Faixa de Gaza.

A entidade das autoridades palestinianas, controladas pelo Hamas, relatou que as mortes ocorreram num bombardeamento contra uma casa no sul da cidade de Gaza.

Após o comunicado da Defesa Civil, o diretor do hospital Al-Shifa, o maior da cidade de Gaza, confirmou as duas mortes e revelou a existência de 12 feridos, entre os quais cinco crianças, que deram entrada na unidade hospitalar Batista Al Ahli, também na capital do território.

O porta-voz da Defesa Civil na Faixa de Gaza disse à agência espanhola EFE que foram registados bombardeamentos nas imediações do Hospital Al-Shifa e no bairro de Sabra.

Além dos bombardeamentos na capital, também foram relatados ataques em Rafah, no sul do território, e noutras áreas no centro do enclave palestiniano.