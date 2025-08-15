Autoridades de Washington processam Governo Trump pela "tomada hostil" da polícia

As ações do procurador-geral do Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ocorrem horas após a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi --- designada por Trump para supervisionar a tomada de controle federal da polícia de Washington D.C. --- assinar uma ordem para nomear o diretor da Administração para o Controle de Drogas (DEA), Terry Cole, como comissário de emergência das forças policiais da capital.

"Ao declarar uma tomada hostil do Departamento de Polícia de Washington D.C., a Administração de Donald Trump está a abusar da sua autoridade limitada e temporária ao abrigo da Lei da Autonomia, infringindo o direito do Distrito à autogestão e colocando em risco a segurança dos residentes e visitantes de Washington D.C.", disse Schwalb num comunicado.

De acordo com o procurador-geral de Washington D.C. "esta é a ameaça mais grave à autonomia que o Distrito já enfrentou", e estão "a lutar para detê-la".

Na sua ação judicial, Schwalb solicita a um juiz federal que declare inconstitucionais e bloqueie as ações de Trump e Bondi, que, afirma, excedem os limites da Lei de Autonomia Local, a lei que rege a autonomia de Washington desde 1973.

Com isso, o procurador-geral da capital busca que a prefeita da cidade, Muriel Bowser, e a chefe da polícia, Pamela Smith, mantenham o controle das forças da ordem.

Por sua vez, Bowser juntou-se a Schwalb para rejeitar como "ilegal" a nomeação de Cole. Ambos sugeriram que não cumpririam a ordem de Bondi.

Trump declarou uma "Emergência de Segurança Pública" e assumiu o controlo da Polícia de Washington D.C. na segunda-feira, quando também anunciou a ativação de cerca de 800 soldados da Guarda Nacional no âmbito dos seus esforços para "restabelecer a ordem pública", com base numa cláusula da Lei da Autonomia Municipal.