Autoridades do Brasil corrigem para 19 número de mortos em acidente de autocarro

Ainda de acordo com as autoridades policiais, mais de 30 pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu num trecho de uma rodovia federal, a BR-376, na cidade de Guaratuba, por volta das 08:30 (hora de Brasília, 11:30 em Lisboa).

Os feridos foram socorridos por ambulâncias e helicópteros dos bombeiros do Paraná e de Santa Catarina. Os feridos moderados e graves foram encaminhados para Curitiba e Joinville.

O autocarro descia uma serra em direção ao litoral de Santa Catarina quando embateu num muro lateral, saiu da via e tombou nas margens da estrada.

À Polícia Civil, o motorista do veículo relatou que havia assumido a direção do veículo cerca de 30 minutos antes do acidente, tendo percebido problemas nos travões do autocarro.

"Não temos como falar se foi uma falha mecânica ou o que aconteceu. Ele [autocarro] caiu na ribanceira. Felizmente, não caiu rio abaixo, que dá pelo menos 50 metros, senão esse número de óbitos seria bem mais significativo", disse à imprensa local o capitão do Corpo de Bombeiros, Ícaro Grenert.

Segundo a polícia, 54 passageiros e dois motoristas estavam dentro do autocarro no momento do acidente.

No início de dezembro, 19 pessoas morreram na sequência da queda de um autocarro de um viaduto, no estado brasileiro de Minas Gerais. Cerca de uma semana antes, um outro acidente entre um autocarro e um camião matou 42 pessoas em Taguaí, no interior do estado de São Paulo.