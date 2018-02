Autoridades do Irão localizam destroços de avião no Monte Dena

RTP20 Fev, 2018, 07:48 / atualizado em 20 Fev, 2018, 08:43 | Mundo

"Um helicóptero da Guarda Revolucionária localizou esta manhã os destroços do avião no Monte Dena", indicou o porta-voz da Guarda Revolucionária Ramezan Sharif, em declarações repercutidas pela televisão estatal do Irão.



O voo EP3704 da Aseman Airlines, que faria a ligação entre Teerão e Yasouj, descolou no domingo do aeroporto Mehrabad, na capital, pelas 8h00 (4h30 em Lisboa). Transportava 60 passageiros e uma tripulação de seis pessoas.As adversas condições meteorológicas que se fazem sentir na região têm dificultado as operações de busca.





O avião, um ATR-72, desapareceu dos radares cerca de 45 minutos após a descolagem. Nesse momento sobrevoava uma região montanhosa próxima do destino.



O gabinete francês de estudos para a segurança da aviação civil anunciou o envio de três investigadores e conselheiros técnicos para o Irão com o objetivo de colaborar no inquérito em curso para apurar as causas do desastre aéreo.



A aviação civil iraniana tem sofrido múltiplos desastres aéreos nas últimas décadas. O Governo de Teerão culpa as sanções ocidentais que impedem o país de renovar as frotas de aviões ou dotar os aparelhos existentes de novas peças.



O último desastre aéreo grave com um avião civil na República Islâmica ocorrera em 2014, quando a queda de um Antonov 140 da transportadora iraniana Sepahan, após a descolagem de Mehrabad, no sul de Teerão, fez 39 vítimas mortais.



Três anos antes, haviam morrido 80 pessoas na queda de um outro avião civil no norte do Irão.



