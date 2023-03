Autoridades do México encontraram camião de mercadorias com 343 migrantes

As autoridades do México encontraram 343 migrantes, 103 deles crianças, amontoados num camião de mercadorias, no estado de Vera Cruz. De acordo o Governo mexicano, as crianças foram encontradas sem os pais. Os migrantes são provenientes do Equador, Guatemala, de El Salvador e Honduras.