Autoridades espanholas detetaram 18 migrantes que desembarcaram nas Baleares

Os 18 migrantes, todos originários do norte de África, foram localizados ao início da noite de terça-feira e juntam-se a outros 16 migrantes detetados pela Guardia Civil em Sant Josep (Ibiza), numa estrada secundária, após um desembarque que também não tinha sido sinalizado.

Na terça-feira, a Guardia Civil e o Serviço de Salvamento Marítimo espanhol intercetaram um total de 73 migrantes que chegaram às ilhas Baleares a bordo de cinco embarcações: duas localizadas ao largo da costa de Cabrera, uma que atracou em Maiorca e outras duas em Formentera.

Desde janeiro, chegaram às ilhas Baleares 350 embarcações, transportando um total de 6.423 migrantes, segundo a contagem da agência de notícias EFE com base em dados do Ministério do Interior (correspondente ao Ministério da Administração Interna) e da Delegação do Governo espanhol nas Baleares.

Em 2024, 5.882 migrantes chegaram ao arquipélago por via marítima, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Nacional do Ministério do Interior de Espanha.