Autoridades filipinas recuperam mais 30 corpos de navio incendiado

"Segundo uma contagem inicial, 30 corpos foram encontrados hoje a bordo do `June Aster`", disse a guarda costeira das Filipinas num comunicado citado pelas agências de notícias internacionais.

As imagens fornecidas pela guarda costeira mostravam o interior do navio completamente destruído e o que pareciam ser restos carbonizados, cinzas e metal queimado, incluindo um carro.

As autoridades deram conta inicialmente de cinco mortos e mais de 80 desaparecidos, pelo que continuam à procura de meia centena de pessoas.

As autoridades não forneceram ainda pormenores sobre a identidade das vítimas mortais, mantendo sob reserva a lista de pessoas que viajavam na embarcação.

A bordo estavam 17 tripulantes e pelo menos 115 passageiros, incluindo dois chilenos que fazem parte das 43 pessoas que escaparam com vida.

O navio de passageiros incendiou-se e ardeu por completo na província turística de Palawan, no mar da China Meridional, após ter zarpado de Manila na terça-feira.

O `ferry` encontrava-se a cerca de 7,4 quilómetros da localidade de Turda, perto do destino em Coron, quando o fogo foi reportado.

A causa do incêndio ainda não foi determinada.

O sobrevivente Arnulfo Nokki Villanueva relatou a noite de terror num vídeo transmitido pela emissora filipina News5.

"O fogo espalhou-se rapidamente. Foi nessa altura que me atirei para o chão e fiquei com as costas queimadas", contou, explicando que saltou por uma janela.

"Tentei apanhar um colete salva-vidas, mas não consegui porque as pessoas estavam a pisar-me. Estavam todos em pânico", acrescentou, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

A embarcação de 53 metros tinha capacidade para transportar 306 passageiros e 27 tripulantes.

A empresa de navegação informou num comunicado que estava a dar assistência aos passageiros e famílias.

Disse também que estava a coordenar com a guarda costeira e com as autoridades marítimas a localização dos desaparecidos e o apuramento das causas do acidente.

Coron é um destino turístico popular, conhecido pelas águas cristalinas e pelas formações rochosas calcárias.

Os `ferries` são um meio de transporte frequentemente utilizado nas Filipinas, um arquipélago de mais de 7.000 ilhas no Sudeste Asiático.

Os acidentes marítimos não são raros, em parte devido a tempestades, embarcações com deficiente manutenção, sobrelotação e ao incumprimento das normas de segurança, sobretudo em províncias mais remotas.

Em dezembro de 1987, o navio "Doña Paz" afundou-se após colidir com um petroleiro no centro das Filipinas, provocando a morte a mais de 4.300 pessoas, no pior desastre marítimo conhecido em tempos de paz.