Autoridades filipinas recuperam mais 30 corpos de navio incendiado

Autoridades filipinas recuperam mais 30 corpos de navio incendiado

Equipas de resgate filipinas recuperaram hoje 30 corpos do navio que se incendiou na quarta-feira à noite perto da ilha de Coron, elevando o balanço provisório para 35 mortos, anunciou a guarda costeira.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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"Segundo uma contagem inicial, 30 corpos foram encontrados hoje a bordo do `June Aster`", disse a guarda costeira das Filipinas num comunicado citado pelas agências de notícias internacionais.

As imagens fornecidas pela guarda costeira mostravam o interior do navio completamente destruído e o que pareciam ser restos carbonizados, cinzas e metal queimado, incluindo um carro.

As autoridades deram conta inicialmente de cinco mortos e mais de 80 desaparecidos, pelo que continuam à procura de meia centena de pessoas.

As autoridades não forneceram ainda pormenores sobre a identidade das vítimas mortais, mantendo sob reserva a lista de pessoas que viajavam na embarcação.

A bordo estavam 17 tripulantes e pelo menos 115 passageiros, incluindo dois chilenos que fazem parte das 43 pessoas que escaparam com vida.

O navio de passageiros incendiou-se e ardeu por completo na província turística de Palawan, no mar da China Meridional, após ter zarpado de Manila na terça-feira.

O `ferry` encontrava-se a cerca de 7,4 quilómetros da localidade de Turda, perto do destino em Coron, quando o fogo foi reportado.

A causa do incêndio ainda não foi determinada.

O sobrevivente Arnulfo Nokki Villanueva relatou a noite de terror num vídeo transmitido pela emissora filipina News5.

"O fogo espalhou-se rapidamente. Foi nessa altura que me atirei para o chão e fiquei com as costas queimadas", contou, explicando que saltou por uma janela.

"Tentei apanhar um colete salva-vidas, mas não consegui porque as pessoas estavam a pisar-me. Estavam todos em pânico", acrescentou, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

A embarcação de 53 metros tinha capacidade para transportar 306 passageiros e 27 tripulantes.

A empresa de navegação informou num comunicado que estava a dar assistência aos passageiros e famílias.

Disse também que estava a coordenar com a guarda costeira e com as autoridades marítimas a localização dos desaparecidos e o apuramento das causas do acidente.

Coron é um destino turístico popular, conhecido pelas águas cristalinas e pelas formações rochosas calcárias.

Os `ferries` são um meio de transporte frequentemente utilizado nas Filipinas, um arquipélago de mais de 7.000 ilhas no Sudeste Asiático.

Os acidentes marítimos não são raros, em parte devido a tempestades, embarcações com deficiente manutenção, sobrelotação e ao incumprimento das normas de segurança, sobretudo em províncias mais remotas.

Em dezembro de 1987, o navio "Doña Paz" afundou-se após colidir com um petroleiro no centro das Filipinas, provocando a morte a mais de 4.300 pessoas, no pior desastre marítimo conhecido em tempos de paz.

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