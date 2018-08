Autoridades indianas emitem alerta para inundações, centenas de pessoas deslocadas

Lusa31 Ago, 2018, 07:49 | Mundo

Centenas de moradores de uma dúzia de aldeias do estado Arunachal Pradesh, na fronteira com a China, foram deslocados para locais mais altos, indicou um oficial daquele estado, Tamiyo Tatak.

De acordo com o responsável, as autoridades chinesas já haviam alertado o país para o aumento do caudal do rio Siang, que desagua no nordeste da Índia.

Um helicóptero da Força Aérea já conseguiu resgatar 19 pessoas que ficaram presas numa ilha ao largo do Siang, quando a minúscula faixa de terra ficou inacessível aos barcos.

Desde o início da temporada das monções, mais de mil pessoas morreram em sete diferentes estados indianos, apontam dados oficiais.