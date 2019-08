Autoridades indonésias emitem aviso de tsunami após sismo

RTP02 Ago, 2019, 14:24 / atualizado em 02 Ago, 2019, 15:46 | Mundo

O Observatório Geológico dos Estados Unidos começou por calcular uma magnitude de 7 na escala de Richter, que foi entretanto corrigida para 6.8. O aviso para o risco de formação de um tsunami partiu da agência indonésia de geofísica.



O sismo ocorreu a uma profundidade de 59 quilómetros e a uma distância de 277 quilómetros da cidade de Teluk Betung, em Lampung, província da ilha de Sumatra.



As autoridades indonésias instaram as populações de zonas costeiras, em particular de Banten, na ilha de Java, a procurar terreno elevado, perante a possibilidade de se formar uma vaga de até três metros de altura.



“Por favor, procurem zonas elevadas em pelo menos dez metros, mantenham-se calmos e continuem a acompanhar as informações da agência de geofísica”, exortou, em conferência de imprensa, a responsável por esta estrutura, Dwikorita Karnawati.



O abalo foi sentido na capital, Jacarta, e em outras cidades, como Yogyakarta, também em Java, sem notícia de vítimas mortais ou feridos com gravidade.







O arquipélago da Indonésia localiza-se no denominado Anel de Fogo do Pacífico, área com 127 vulcões ativos e um registo de aproximadamente sete mil sismos por ano, a maior parte de magnitude moderada.Um sismo de 7.5 atingiu, em setembro do ano passado, a ilha de Celebes. Gerou um tsunami que fez mais de dois mil mortos e deixou 200 mil pessoas deslocadas nas cidades de Palu e Donggala.A Indonésia foi um dos países atingidos a 26 de dezembro de 2004 pela devastação do tsunami que se seguiu a um sismo de magnitude 9.5, no Oceano Índico., das quais 126 mil em território indonésio.(em atualização)