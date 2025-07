Autoridades indonésias intensificam buscas por desaparecidos em naufrágio

O KMP Tunu Pratama Jaya afundou-se quase meia hora depois de deixar o porto de Ketapang, em Java Oriental, na quarta-feira á noite, para uma viagem de cerca de 5 quilómetros até ao porto de Gilimanuk, em Bali.

A operação de busca e salvamento foi interrompida na quinta-feira à noite devido a problemas de visibilidade e retomada hoje de manhã com mais de 160 socorristas, incluindo polícias e soldados, segundo Ribut Eko Suyatno, vice-chefe de operações da Agência Nacional de Busca e Salvamento (Basarnas).

Fonte da Basarnas disse à Lusa na quinta-feira que o ferry não transportava portugueses, apenas nacionais indonésios seguiam a bordo.

Três helicópteros e um drone de deteção de energia térmica foram destacados para efetuar uma busca aérea sobre as águas do Estreito de Bali, enquanto cerca de 20 embarcações foram mobilizadas para a busca marítima, disse Suyatno.

Como as previsões meteorológicas preveem para hoje ondas altas e águas agitadas em torno do Estreito de Bali na sexta-feira, Suyatno disse que, pelo menos, três navios da marinha estão a ser destacados para substituir as pequenas embarcações que se encontram envolvidas nas buscas.

Vídeos e fotografias divulgados pela agência mostraram os socorristas a procurar nas águas a partir de barcos de salvamento, mas sem novos sobreviventes a acrescentar às 29 pessoas resgatadas com vida e cujos nomes foram revelados.

Seis pessoas foram confirmadas como mortas na quinta-feira, incluindo uma criança de cinco anos. De acordo com o manifesto dos passageiros, 30 pessoas estão desaparecidas.

Vários sobreviventes estavam ainda hoje a receber tratamento médico no Hospital Regional de Jembrana, em Bali, enquanto os corpos dos seis passageiros mortos foram entregues às respetivas famílias para os funerais.

Muitos familiares das pessoas desaparecidas concentram-se em frente aos escritórios da empresa proprietária do ferry, no porto em Gilimanuk, à espera de notícias.

As autoridades indonésias estão a investigar as causas do acidente. Os sobreviventes disseram aos socorristas que parece ter havido um rombo na casa das máquinas do ferry, que transportava 22 veículos, incluindo 14 camiões.

As tragédias com ferries ocorrem regularmente na Indonésia, um arquipélago de mais de 17.000 ilhas, e a responsabilidade é muitas vezes atribuída à fraca aplicação das normas de segurança.

Quinze pessoas morreram depois de um navio ter adernado ao largo de Sulawesi, na Indonésia, em 2023, enquanto outro ferry se afundou em mares agitados perto de Bali em 2021, deixando sete mortos e 11 desaparecidos.

Em 2018, um ferry sobrelotado afundou-se com cerca de 200 pessoas a bordo num lago profundo de uma cratera vulcânica na província de Sumatra do Norte, matando 167 pessoas.

Numa das piores catástrofes registadas no país, um navio de passageiros sobrelotado afundou-se em fevereiro de 1999 com 332 pessoas a bordo, de entre as quais apenas 20 sobreviveram.