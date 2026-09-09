Autoridades indonésias retomam buscas de embarcação com cinco jornalistas a bordo

O grupo embarcou numa lancha na tarde de segunda-feira a partir de um porto da província de Banten, situado a cerca de 120 quilómetros a oeste da capital, Jacarta, mas o contacto com a tripulação perdeu-se muito rapidamente.

Entre os passageiros encontram-se cinco jornalistas indonésios que trabalham para meios de comunicação locais e internacionais, incluindo a agência de notícias pública indonésia Antara, a agência turca Anadolu e o site de notícias local Inews.

Os jornalistas, acompanhados por dois membros da tripulação e um guia, pretendiam fotografar e filmar as erupções do vulcão Anak Krakatau, que levaram ao encerramento de vários aeroportos no domingo.

As buscas tiveram início na terça-feira à tarde e foram suspensas já à noite devido forte ondulação e fraca visibilidade.

Hoje, a área de busca foi alargada. A operação mobiliza dezenas de socorristas, nomeadamente polícias, militares, pescadores e voluntários, indicou a agência Basarnas num comunicado.

"A equipa conjunta de busca e salvamento continuará as buscas, otimizando todo o pessoal, as instalações e os equipamentos disponíveis", acrescentou a agência, que mobilizou navios rápidos de busca e salvamento, embarcações insufláveis e drones.

Um dos jornalistas contactou um colega e comunicou-lhe a localização na segunda-feira, às 15:00 locais (08:00 TMG), porém, desde então, não há qualquer sinal proveniente da embarcação.

As erupções do vulcão Anak Krakatau obrigaram as autoridades indonésias a suspender o tráfego aéreo no domingo em vários aeroportos do país. Os voos foram retomados na terça-feira, nomeadamente no aeroporto internacional de Jacarta.

Os acidentes marítimos não são raros na Indonésia, um vasto arquipélago do Sudeste Asiático composto por 17.000 ilhas, devido, nomeadamente, a normas de segurança pouco rigorosas e a condições meteorológicas por vezes adversas.