Autoridades israelitas deportam portugueses detidos na Cisjordânia

Os dois portugueses capturados por forças israelitas na Cisjordânia receberam ordem de deportação e devem chegar ainda esta sexta-feira a Portugal.



"O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Embaixada de Portugal em Telavive, tem estado em contacto com as autoridades israelitas e confirma que os dois cidadãos portugueses ontem detidos vão ser hoje mesmo deportados", indicam as Necessidades. Os dois cidadãos, prossegue o Ministério, "estão bem, concordaram com a deportação, não foram alvo de qualquer violência física e deverão chegar ainda hoje a Portugal".





O Ministério tutelado por Paulo Rangel havia confirmado, na quinta-feira, a captura dos dois portugueses, um dos quais jornalista, em Rantis, uma zona da Cisjordânia rodeada de colonatos judaicos.



c/ Lusa