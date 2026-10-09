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Autoridades israelitas deportam portugueses detidos na Cisjordânia

Autoridades israelitas deportam portugueses detidos na Cisjordânia

Os dois cidadãos portugueses foram detidos pelas Forças de Defesa de Israel durante a campanha de colheita da azeitona na Cisjordânia.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Os portugueses, um dos quais jornalista, foram capturados pelas IDF em Rantis | Mohamad Torokman - Reuters

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Os dois portugueses capturados por forças israelitas na Cisjordânia receberam ordem de deportação e devem chegar ainda esta sexta-feira a Portugal.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Embaixada de Portugal em Telavive, tem estado em contacto com as autoridades israelitas e confirma que os dois cidadãos portugueses ontem detidos vão ser hoje mesmo deportados", indicam as Necessidades.Os dois cidadãos, prossegue o Ministério, "estão bem, concordaram com a deportação, não foram alvo de qualquer violência física e deverão chegar ainda hoje a Portugal".

O Ministério tutelado por Paulo Rangel havia confirmado, na quinta-feira, a captura dos dois portugueses, um dos quais jornalista, em Rantis, uma zona da Cisjordânia rodeada de colonatos judaicos.

c/ Lusa
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