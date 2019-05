Autoridades mexicanas encontram mais 28 corpos em três valas comuns

Lusa12 Mai, 2019, 08:01 | Mundo

De acordo com o procurador-geral daquele estado, Gerardo Octavio Solís, os corpos e outros restos mortais foram encontrados em diferentes operações levadas a cabo esta semana.

Nos últimos meses, as autoridades de Jalisco localizaram centenas de corpos em valas comuns naquele estado, palco de violência e insegurança devido à disputa de cartéis.

Os cartéis de droga no México usam frequentemente este tipo de valas clandestinas para esconder as suas vítimas ou elementos de redes rivais.

O estado de Jalisco é a casa do cartel de droga conhecido pelo nome Jalisco New Generation, uma das organizações criminosas mais poderosas do México.