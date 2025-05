Autoridades palestinianas anunciam 16 mortos em ataques israelitas em Gaza

"As equipas da Defesa Civil retiraram 16 mártires, incluindo várias crianças, após ataques aéreos israelitas na Faixa de Gaza desde o amanhecer" de hoje, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) Mahmoud Bassal, porta-voz da organização de socorro.

Bassal explicou que nove pessoas "da família do jornalista Osama al-Arabid" foram mortas perto de al-Saftawi, a norte da Cidade de Gaza.

"Várias crianças" estavam entre os mortos, segundo o porta-voz da Defesa Civil. Os ataques ocorreram por volta das 02:00, no horário local (00:00 em Lisboa).

Al-Arabid, que trabalha como vídeo-jornalista e editor para uma produtora local, ficou ferido, segundo a Defesa Civil.

No centro da Faixa de Gaza, seis membros da mesma família, os Aqilan, foram mortos num ataque na zona de Deir al-Balah, segundo a mesma fonte.

Bassal acrescentou que "um civil" foi morto em Abasan, a leste de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, sem adiantar mais pormenores. Contactado pela AFP, o exército israelita não respondeu de imediato, indicando ser difícil obter informações sobre estes ataques sem coordenadas precisas.

Após abandonar o cessar-fogo de dois meses, Israel retomou a sua ofensiva na Faixa de Gaza em meados de março e intensificou as suas operações militares em 17 de maio, com o objetivo declarado de aniquilar o Hamas, libertar os últimos reféns que restavam e assumir o controlo do território.

Também hoje, o exército israelita matou um palestiniano durante uma operação na cidade de Jit, na Cisjordânia ocupada, perto de Qalqilia.

O homem, identificado como Jasem Ibrahim al-Sada, foi baleado por soldados israelitas dentro da sua casa, segundo a sua família, que acrescentou que os soldados retiveram o corpo durante algum tempo antes de o entregarem ao Crescente Vermelho Palestiniano.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) não fizeram comentários sobre esta incidente até ao momento.