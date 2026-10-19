Autoridades prenderam suspeitos de ataque a jornalista na Cisjordânia

Entre os atos de violência regista-se a agressão à fotojornalista norte-americana Heidi Levine e o ataque a diplomatas estrangeiros.

Colonos mascarados atacaram um grupo de diplomatas e funcionários ocidentais perto de Taybeh, num ataque sobre o qual a União Europeia já exigiu uma "responsabilização plena".

A operação da última madrugada, denominada "Folha de Oliveira", foi realizada em vários pontos nos arredores de Ramallah (centro da Cisjordânia), com o apoio da Polícia de Fronteiras, do Exército e da unidade aérea da polícia.

Durante a operação foram apreendidos veículos e objetos que, alegadamente, vinculam os suspeitos aos factos que lhes são imputados, disse a polícia de Israel.

Os detidos foram encaminhados para interrogatório, antes de serem levados a julgamento perante um tribunal.

"Desde os incidentes que temos trabalhado na recolha de provas, vestígios e depoimentos que permitam levar os envolvidos à justiça", afirmou o comandante da polícia israelita na Cisjordânia, Moshe Pinchi.

O comunicado não identificou os detidos nem referiu os nomes das vítimas, mas referiu-se à violenta agressão a uma jornalista e à suspeita de agressão a diplomatas estrangeiros que se encontravam na região da localidade de Taybeh, perto de Ramallah.

"A lei na Judeia e Samaria aplica-se a todos, sem distinção de identidade ou pertença", acrescentou o chefe da Polícia israelita, Daniel Levy, referindo-se à Cisjordânia ocupada usando a designação da direita israelita.