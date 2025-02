Autoridades procuram esclarecer morte do ator Gene Hackman e da mulher

Hackman, vencedor de dois Óscares da Academia, foi encontrado morto ao lado da sua esposa em circunstâncias "suspeitas".Depois de já ter revelado os primeiros elementos da investigação na quinta-feira, o xerife do Condado de Santa Fé, Adan Mendoza, anunciou uma conferência de imprensa para esta sexta-feira às 15h00 locais (22h00 em Portugal Continental).Na quinta-feira, o responsável referiu queOs corpos foram encontrados por um trabalhador de manutenção. A porta de casa estava aberta e Betsy Arakawa foi encontrada na casa de banho, com vários comprimidos espalhados pelo corpo e um aquecedor junto à cabeça.Um dos cães do casal foi encontrado também morto a poucos metros daquele local.Gene Hackman foi encontrado sem vida numa sala ao lado, ainda vestido e com óculos escuros.Outros dois outros cães do casal foram encontrados vivos noutro local da mesma propriedade, avança a imprensa norte-americana.

De momento, os investigadores “não descartam nenhuma possibilidade”. Em conferência de imprensa na quinta-feira, o xerife do Condado de Santa Fé acrescentou que não havia sinais de luta e que as autópsias serão decisivas para determinar o que aconteceu.Hackman e Arakawa terão caído repentinamente no chão, mas nenhum deles apresentava sinais de traumatismo. As autoridades foram contatadas depois de um trabalhador que realizava o controlo de pragas ter encontrado a porta aberta, mas não ter conseguido entrar em contato com o casal.Na quinta-feira, uma das filhas do ator, Elizabeth Jean, admitiu um possível envenenamento por monóxido de carbono, mas segundo os investigadores os testes iniciais não apontam para essa via.As duas filhas e a neta do ator disseram estar “devastadas pela perda”., lê-se ainda na declaração de quinta-feira.Gene Hackman nasceu a 30 de janeiro de 1930 e destacou-se em Hollywood depois de ter vencido o Óscar de melhor ator em 1971 pelo seu papel no filmeEm 1993 voltou a receber um Óscar, desta vez de melhor ator secundário, pelo papel no filme, de Clint Eastwood.

O ator teve três filhos do primeiro casamento, com Faye Maltese: Christopher Allen, Leslie Anne e Elizabeth Jean