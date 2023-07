Autoridades russas convocam crianças em processo contra própria mãe por críticas ao exército

Lídia Prudovskaya e os seus filhos foram convocados pela procuradoria da região nortenha russa de Arkhangelsk, disse a própria ao portal noticioso Sota, noticia hoje a Associated Press.

Prudovskaya já tinha enfrentado acusações por alegações semelhantes depois de ter partilhado publicações contra a guerra na plataforma social VKontakte em setembro de 2022.

A desacreditação das forças russas é considerada uma ofensa de acordo com uma lei adotada pela Rússia aquando do início da invasão da Ucrânia, sendo usada regularmente contra críticos do Kremlin.

Em abril, Alexei Moskalyov, 54 anos, foi sentenciado a dois anos de prisão por comentários nas redes sociais, em que criticou a posição de Moscovo, tendo a sua filha, que tinha feito um desenho contra a guerra, sido colocada num orfanato, antes de ter sido enviada para casa da sua mãe.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia é classificada pela ONU como a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.