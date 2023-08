Autoridades russas dizem que mataram quatro sabotadores ucranianos

As forças do FSB e do Ministério da Defesa da Rússia "impediram a tentativa de um grupo de informação e sabotagem ucraniano de entrar em território russo", afirmou o serviço de segurança russo, num comunicado citado pelas agências de notícias russas.

"Quatro sabotadores foram mortos", referiu a nota, sem especificar uma data.

De acordo com o FSB, foram descobertos "armas estrangeiras, explosivos, equipamentos de comunicação e navegação", bem como drones com símbolos do Estado russo e etiquetas com a frase "propriedade do FSB russo".

Estas descobertas "demonstram os preparativos para provocações e atos de sabotagem em território russo", referiu o FSB.

Na terça-feira, o governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunciou que as forças russas impediram a incursão de um "grupo de sabotadores" ucranianos nesta região de fronteira com a Ucrânia.

De acordo com a agência de notícias AFP, não há informações suficientes para confirmar que se trata do mesmo incidente.

Segundo Bogomaz, "ninguém ficou ferido" como resultado deste incidente, mas um animal foi morto e instalações industriais, bem como um carro, foram danificados pelos bombardeamentos ucranianos.

As regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia têm enfrentado um aumento de ataques com drones, segundo Moscovo orquestrados por Kiev há vários meses.

Combates e bombardeamentos também afetaram várias aldeias perto da fronteira com a Ucrânia, matando vários civis, de acordo com as autoridades russas.

No início de junho, incursões reivindicadas por grupos de homens armados, que se diziam russos e lutavam ao lado do exército ucraniano, também geraram confrontos violentos na região de Belgorod.