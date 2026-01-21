Autoridades sul-coreanas iniciam buscas no caso do envio de drones para a Coreia do Norte

Pyongyang acusou Seul de ter enviado um drone no início de janeiro para a Coreia do Norte, afirmando ter abatido uma aeronave perto da cidade de Kaesong, não muito longe da fronteira intercoreana, e publicou fotos que apresentou como destroços do aparelho.

A Coreia do Sul negou qualquer envolvimento do Governo ou do exército no sobrevoo do território norte-coreano, mas sugeriu que civis poderiam ter conduzido a operação, comprometendo-se a punir os responsáveis se isso fosse confirmado.

"A equipa conjunta de investigação do exército e da polícia está a executar mandados de busca e apreensão (...) nas residências e escritórios de três suspeitos civis ligados ao incidente com o drone", infirmou a Agência Nacional de Polícia Coreana num comunicado.

Os investigadores comprometeram-se a conduzir "uma investigação aprofundada, mantendo-se abertos a todas as possibilidades".

Um homem reivindicou a responsabilidade pela intrusão, afirmando que queria medir o nível de radiação proveniente da fábrica de processamento de urânio de Pyongsan, na Coreia do Norte.

"Eu pilotei o drone para medir a radiação e a contaminação por metais pesados ao redor da fábrica de processamento de urânio lá", disse o homem, identificado como Oh, numa entrevista recente ao canal sul-coreano Channel A.

O Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, denunciou o incidente, alertando que se tratava de uma iniciativa que poderia desencadear uma guerra.

"É o equivalente a disparar contra o Norte", afirmou. "Temos de punir severamente os responsáveis para que isso não volte a acontecer", acrescentou.

O Sul da península coreana ainda está tecnicamente em guerra com o Norte, com o qual não foi assinado nenhum tratado de paz após o conflito de 1950-1953.

O anterior presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, deposto no ano passado, está simultaneamente a ser julgado por ter ordenado ilegalmente voos de drones sobre a Coreia do Norte, na esperança de provocar uma reação de Pyongyang e usá-la como pretexto para a tentativa frustrada de impor a lei marcial.

O presidente Yoon foi destituído e afastado do cargo em abril de 2025, depois de tentar instaurar a lei marcial no país.