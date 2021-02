Autorização AFA dá finalmente `luz verde` ao lançamento da SN9 da SpaceX

O lançamento era para ter ocorrido no passado dia 25 de janeiro, mas uma ordem da FAA (sigla em inglês) obrigou ao cancelamento do tão esperado voo.





A Administração Federal de Aviação (AFA) norte-americana alega que o voo teste do protótipo SN8 (Serial Number 8), que efectuou um voo até aos 12,5 quilómetros e que depois explodiu na aterragem vertical, não cumpriu o plano estabelecido, razão pela qual travou o novo teste.







Autorização da FAA para o voo previsto para hoje. Foto:FAA/DR

Com este atraso e com o contínuo trabalho das equipas de montagem dos protótipos, foi dado a conhecer o nosso protótipo - SN10 – que saiu dos hangares na semana passada e foi instalado no local de lançamento criado para o efeito.





E, se os protótipos (SN9 e10) já se apresentam aos muitos admiradores que acorrem a esta localidade fronteiriça do méxico, os próximos SN estão já em fase de montagem.







Foto edição: RTP/SpaceX@facebook/DR







Uma linha de montagem bem oleada que permite a criação de todas estas máquinas. Através das duas plataformas de lançamento, a SpaceX tem a oportunidade de multiplicar os testes antes de realizar um primeiro teste suborbital a uma altitude de 200 quilómetros ainda durante este ano.















Siga em direto o livestream da LivePadre, em direto, a partir da base de ensaio da SpaceX, em Boca Chica, Texas.







Super Heavy entra na corrida dos protótipos

Enquanto decorrem a bom ritmo os ensaios dos SN, o suporte primário Super Heavy, que vai servir de alavanca para colocar a Starship em órbita, está já a ser construído.











O primeiro protótipo vai inicialmente funcionar apenas com dois motores Raptor , mas a longo prazo e com a continuação dos testes, a gigantesca estrutura, de mais de 70 metros de altura, irá sendo equipada com mais motores deste tipo, até ter um total de 28 unidades Raptor. O suficiente, espera a SpaceX, para oferecer a capacidade de elevação para colocar a Starship fora da gravidade terrestre.





Only need 2 engines — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2020





O voo do SN9



Este teste de voo decorre depois de terem sido realizados cinco testes estáticos nos dias 21 e 22 de janeiro, para verificação e teste dos três motores Raptor, instalados na base do foguete.





Este novo protótipo também complementa um conjunto de painéis cerâmicos que vão fazer parte no futuro do escudo térmico que a Starship vai utilizar. Um painel de hexágonos que o novo protótipo SN10 também já apresenta e em maior número. E, ao que as fotos dão a entender, o sistema de instalação dos mesmos parece ser de fácil aplicação.





Créditos: BocaChicagal - NASASpaceflight.com/DR







Com os vários testes e com o último em particular, a empresa de Elon Musk acredita ter solucionado os problemas de pressão que deram origem à má aterragem do SN8 e aguarda com espectativa o proximo lançamento.







Um lançamento que tem uma janela de oportunidade entre as 14h00 UTC e as 23h59 UTC.