Autorização de entrada no Reino Unido custa 19 euros a partir da próxima semana

Basta, para tal, preencher um requerimento através da app ETA do Reino Unido ou no website do Governo do Reino Unido, fornecer os dados pessoais e do passaporte; partilhar uma foto digital (tipo passaporte), responder a questões de segurança e pagar uma taxa de dez libras, ou seja, 12 euros. É este o valor a pagar neste momento mas vai aumentar já a 9 de abril, de acordo com o site oficial do Governo do Reino Unido, passando a custar 16 libras, ou seja, 19 euros. Há websites não oficiais em que o preço pode surgir com valores mais elevados.





Uma vez concedida, a ETA é válida por dois anos ou até que o passaporte expire, o que acontecer primeiro. Durante este período, poderá usar a autorização para múltiplas viagens ao Reino Unido.





Os viajantes são aconselhados a solicitar a ETA com antecedência para evitar interrupções na viagem.





Todas as informações sobre a forma de obter este documento obrigatório para viagens de curta duração podem ser consultadas aqui.

Trata-se de um sistema idêntico ao que já é utilizado nos Estados Unidos (ESTA) e que a União Europeia também pretende aplicar em breve para turistas e visitantes com estadias curtas ( ETIAS na sigla em inglês).





O Governo britânico justifica a medida com a necessidade de simplificar o sistema de imigração digital, uma vez que a ETA permite que as pessoas sejam identificadas antes da entrada no país.





Lançado em 2023, o objetivo é “proteger as fronteiras”. Como já tinha anunciado no início de março, a secretária de Estado das Migrações e Cidadania, Seema Malhotra, a expansão da ETA a nível mundial confirma o compromisso do Reino Unido em “reforçar a segurança através da tecnologia e da inovação”.





A ETA não tem qualquer implicação no sistema de vistos para quem quer viver ou trabalhar no Reino Unido por um período superior a seis meses. Nesse caso, o que é necessário é solicitar um visto - que concede autorização para entrar, trabalhar ou permanecer no país - e não uma ETA.



Desde 5 de março que o pedido pode ser feito online e o processo é simples.