Avalanche deixa dez esquiadores desaparecidos no oeste dos Estados Unidos

De acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Nevada, a avalanche foi reportada ao meio-dia de terça-feira (20:00 em Lisboa) na zona de Castle Peak, na Serra Nevada.

Os esquiadores faziam parte de um grupo de 16 pessoas, incluindo quatro guias, que foram atingidos pela avalanche.

Seis pessoas sobreviveram e aguardam resgate no local da avalanche, enquanto dez continuam desaparecidas, segundo um comunicado das autoridades.

Os esforços de resgate continuam com 46 equipas de emergência em esquis e veículos de neve.

O capitão Russell Greene, do Departamento do Xerife do Condado de Nevada, disse à emissora local KCRA-TV que as equipas de resgate estão a proceder com cautela, pois o perigo de desencadear mais avalanches permanece elevado.

"Trouxemos máquinas de neve. Temos motos de neve de prontidão. Temos pessoas a esquiar. Temos várias formas diferentes pelas quais as pessoas estão a tentar chegar lá", disse. "Será um processo lento e tedioso."

Os seis esquiadores estão em comunicação com as autoridades através de dispositivos de emergência, que podem enviar mensagens de texto e foram aconselhados a procurar abrigo.

"Estão a fazer o melhor que podem. Refugiaram-se numa área, improvisaram um abrigo com uma lona e estão a fazer tudo o que podem para sobreviver e aguardar o resgate", disse Greene.

Antes do incidente, o Centro de Avalanches da Serra Nevada tinha emitido um alerta de avalanche para terça-feira, válido até hoje de manhã.

"Existe um elevado risco de avalanches nas zonas rurais. São esperadas grandes avalanches na noite de terça-feira e pelo menos até ao início da manhã de quarta-feira nas zonas rurais", referiu o relatório.

Várias tempestades estão a atingir a Califórnia com chuvas fortes e acumulação significativa de neve a altitudes mais elevadas.

A área do Lago Tahoe, perto do local da avalanche, registou 60 a 90 centímetros de neve nova nas últimas 36 horas, e a neve continuou a cair a um ritmo de 50 a 100 centímetros por hora, de acordo com Brandon Schwartz, diretor do Sierra Avalanche Center, que fornece previsões para a área.

Várias estâncias de esqui em redor do Lago Tahoe foram total ou parcialmente encerradas devido ao clima extremo.

Autoridades de outros condados juntaram-se à busca pelas pessoas desaparecidas.