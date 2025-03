Avalanche nos Himalaias. Dezenas de trabalhadores encontrados vivos em contentores metálicos

A operação de resgate terminou esta segunda-feira e durou perto de 60 horas, tendo decorrido debaixo de temperaturas negativas.





As equipas de socorro conseguiram chegar aos trabalhadores, ainda no domingo, porém outras oito pessoas atingidas pela avalanche não resistiram e morreram.



Os 46 sobreviventes conseguiram ter algum oxigénio dentro dos contentores para sustentá-los até serem salvos.





“Esses abrigos de metal salvaram a maioria. Eles já só tinham oxigénio suficiente para aguentar até ao momento que os encontrámos” explicou um alto funcionário das operações de resgate ao The Times of India.





O jornal ainda relatou que a força da avalanche conseguiu arremessar oito contentores de metal e uma cobertura para baixo da montanha de neve.





Numa área onde não há residentes, a maioria dos trabalhadores, estava integrado num projeto de expansão de estradas.





Este grupo conseguiu "resistir à avalanche de destroços" por causa dos contentores alegaram as equipas de resgate ao jornal The Indian Express.

Muitos dos trabalhadores resgatados estão a receber tratamento em hospitais na cidade de Joshimath, no estado, e na cidade de Rishikesh.





O ministro-chefe do estado de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, deixou mensagens de agradecimento às equipas de resgate face ao “esforço em condições desafiadoras”.







O Departamento Meteorológico indiano alertou para chuvas e neve nos estados do norte de Himachal Pradesh e Uttarakhand, bem como Jammu e Caxemira, pelo menos até terça-feira. As avalanches e deslizamentos de terra são frequentes nas regiões mais altas dos Himalaias, especialmente durante o inverno, alertaram as autoridades.



Rajnish Kumar, um trabalhador da cidade de Pithoragarh, em Uttarkhand, descreveu que a maioria deles estava a dormir quando a avalanche ocorreu. “. O Exército chegou rapidamente e conseguiu resgatar-nos", contou Kumar, citado na BBC.Juntamente com as equipas de socorro estiveram membros do exército indiano, forças de resposta a desastres nacionais e regionais e administração local e recorreram a helicópteros epara a operação.