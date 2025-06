Avança Moscovo. Pyongyang vai enviar militares para reconstruir Kursk

O exército russo reconheceu que um contingente de soldados norte-coreanos tinha participado nos combates contra as forças ucranianas, mas não disse quantos estavam envolvidos.

A região tinha sido parcialmente ocupada pelo exército de Kiev desde um grande assalto surpresa em agosto de 2024.

Violação das sanções da ONU

Austrália impõe sanções contra a “frota sombra” da Rússia



Os parceiros de Camberra, como o Reino Unido e a União Europeia, já sancionaram várias centenas destes navios, muitas vezes envelhecidos e que operam sob pavilhões estrangeiros, utilizados por Moscovo para transportar o seu petróleo para contornar as sanções ocidentais.

Aumentou para 23 o número de mortos no ataque a Kiev





O número de mortos no ataque maciço russo a Kiev, na noite de segunda-feira, subiu para 23, anunciaram os serviços de emergência esta quarta-feira, depois de mais corpos terem sido retirados dos escombros.

Na terça-feira, os números provisórios apontavam para pelo menos 14 mortos.





As autoridades ucranianas revelaram esta quarta-feira que vários corpos foram recuperados de um edifício atingido por um míssil no distrito de Solomiansky.



"O número de mortos no edifício de nove andares em Solomiansky subiu para 18 pessoas", informou o Serviço de Emergência do Estado numa mensagem na sua conta na rede social Telegram, especificando que até ao momento foram confirmadas 23 mortes e 134 feridos na cidade devido aos ataques.



Por sua vez, o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, declarou dia de luto na cidade "em memória das vítimas do massivo ataque inimigo contra a capital".





c/ agências

- disse o secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, após uma reunião em Pyongyang com o líder Kim Jong-un, segundo as agências russas.A agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA descreveu posteriormente o encontro como tendo decorrido numa "atmosfera agradável de amizade e confiança", afirmando que Kim Jong-un tinha confirmado planos para uma futura cooperação, mas sem fornecer quaisquer pormenores.", acrescentou a KCNA.No início de junho, Kim Jong-un prometeu "apoio incondicional" a Moscovo no seu conflito com a Ucrânia e previu o sucesso da ofensiva russa que está em curso há mais de três anos, segundo a agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.As duas partes concordaram em "continuar a reforçar gradualmente" as suas relações, disse a KCNA na altura.Este anúncio ilustra a aproximação entre Moscovo e o seu vizinho norte-coreano e surge menos de dois meses depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter reivindicado a expulsão "total" das forças ucranianas da região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia.As deslocações de Choïgou, antigo ministro da Defesa russo, que já tinha visitado Pyongyang em março, antes destas duas viagens em junho, ilustram o reforço acelerado da cooperação militar entre Moscovo e Pyongyang.Os dois países assinaram um acordo de defesa mútua durante uma visita do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte no ano passado.Kim expressou “apoio incondicional” à política russa, apesar das preocupações das autoridades sul-coreanas e ocidentais de que a Coreia do Norte possa estar a receber ajuda de Moscovo com tecnologia militar avançada, bem como assistência económica.Hong Min, analista do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, disse à AFP que as ligações ferroviárias ao longo da fronteira entre a Coreia do Norte e a Rússia estão atualmente a ser restauradas e que o possível lançamento de ligações aéreas também está a ser considerado.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul afirmou esta quarta-feira que o envio de tropas da Coreia do Norte para a Rússia constitui uma clara violação das sanções da ONU e apelou à suspensão imediata de tais cooperações entre as duas nações.", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano esta quarta-feira.Em comunicado enviado à AFP, “apela à cessação imediata destas atividades”.O novo presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, eleito confortavelmente no início de junho, comprometeu-se a “restaurar a confiança” entre Seul e Pyongyang.A Austrália impôs,, sanções contra 60 navios da “frota sombra” utilizada pela Rússia para exportar petróleo, anunciou o Governo de Camberra esta quarta-feira.“A, denunciou o Ministério australiano dos Negócios Estrangeiros em comunicado., acrescentou o ministério.As sanções contra os navios implicam geralmente a proibição da sua entrada em águas nacionais e muito menos em portos.A Austrália já impôs vários conjuntos de sanções à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia.