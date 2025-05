Avaria no controlo aéreo em Paris-Orly obriga companhias a cancelar 40% dos voos

“Na sequência de uma avaria nos sistemas de controlo aéreo na torre de Orly ao início da tarde de domingo, 18 de maio de 2025, foi imposto um controlo aéreo que implica uma redução significativa do número de voos”, indicou a DGAC, acrescentando que “pediu às companhias aéreas que reduzissem os seus horários de voo em 40% no aeroporto de Paris-Orly durante o resto do dia”.



“As equipas técnicas da DGAC estão totalmente mobilizadas para restabelecer a normalidade das operações o mais rapidamente possível”, acrescentou.



Nesta fase, a DGAC não deu pormenores sobre se haverá perturbações no tráfego na segunda-feira.



O aeroporto de Paris-Orly recebeu mais de 33 milhões de passageiros em 2024, metade do número de passageiros do aeroporto de Paris-Charles-de-Gaulle, segundo dados publicados pela Aéroport de Paris.