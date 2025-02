Avião com seis pessoas a bordo despenha-se no nordeste dos Estados Unidos

"Um Learjet 55 despenhou-se por volta das 18:30 [de sexta-feira], hora local, [23:30 em Lisboa], depois de ter levantado voo do Aeroporto Nordeste de Filadélfia. Havia, segundo informações, seis pessoas a bordo", disse o secretário dos Transportes, Sean Duffy.

De acordo com informação do portal Flight Radar, o avião despenhou-se após voar durante cerca de 40 segundos, perto de um cruzamento no nordeste da maior cidade da Pensilvânia.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos disse que "a aeronave estava a caminho do Aeroporto Nacional de Springfield-Branson, no Missouri", no centro do país.

"A FAA e o National Transportation Safety Board [agência governmental independente que investiga acidentes de transportes] vão liderar a investigação e fornecer quaisquer atualizações", acrescentou a FAA, num comunicado.

De acordo com Shai Gold, porta-voz da companhia aérea Jet Rescue, todas as seis pessoas a bordo eram do México, incluindo uma criança que tinha recebido tratamento médico urgente em Filadélfia e estava a voltar para casa, em Tijuana, com uma paragem em Missouri.

O Gabinete de Gestão de Emergências da Pensilvânia relatou um "grande incidente", que levou ao encerramento de estradas.

Várias casas estão a arder na área, após o acidente, disseram os bombeiros.

Fontes policiais citadas pela CBS disseram que partes do avião caíram sobre veículos e que alguns estabelecimentos comerciais também foram atingidos pelo fogo.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostraram chamas intensas e uma espessa coluna de fumo a elevar-se após a queda do avião.

Numa conferência de imprensa, a autarca de Filadélfia, Cherelle Parker, disse que várias casas e veículos foram danificados, mas acrescentou que ainda não havia qualquer confirmação sobre a existência de vítimas mortais.

A televisão Fox News referiu que pelo menos seis pessoas morreram, enquanto outra emissora, a ABC6, diz que há "vários mortos".

As autoridades temem que haja "vítimas no solo", disse o vereador de Filadélfia, Mike Driscoll, à televisão CNN.

O acidente aconteceu dois dias depois de um avião comercial ter colidido com um helicóptero militar na capital, Washington, na quarta-feira à noite, causando 67 mortos, tendo as equipas de resgate retirado 41 corpos do rio Potomac.

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou que "mais almas inocentes se tenham perdido" em um "triste acidente".

"Que triste ver o avião cair em Filadélfia, na Pensilvânia. Mais almas inocentes perdidas", escreveu o republicano, na sua rede social Truth Social.

