Avião comercial chinês despenha-se com 132 pessoas a bordo

De acordo com a televisão estatal chinesa CCTV, o avião envolvido no desastre era um Boeing 737-800.Ao início da manhã, as autoridades chinesas não haviam ainda avançado com um balanço oficial de vítimas. Xi Jinping afirmou na televisão pública CCTV estar “em choque”. Numa reação invulgarmente imediata, o presidente chinês pediu para que fossem "determinadas as causas do acidente o mais rapidamente possível", indicou a cadeia.

O aparelho transportava 132 pessoas - 123 passageiros e nove elementos da tripulação - quando se precipitou sobre montanhas do sul da China.



A rota interrompida do voo MU5735 |Crédito: Flightradar24

O voo da China Eastern Airlines, que fazia a ligação entre Kunming e Guangzhou, partiu às 13h11 locais, 5h11 em Lisboa.O Boeing 737 despenhou-se perto da localidade de Whuzhou, na região de Guangxi.

O último desastre aéreo fatal ocorreu em 2010, quando morreram 44 das 96 pessoas que seguiam a bordo de um Embraer E-190 da Henan Airlines que, em condições de baixa visibilidade, se despenhou na aproximação ao aeroporto de Yichun.





Os media estatais estão a transmitir imagens do local do acidente, onde se tentam encontrar sobreviventes.



Chinese President #XiJinping has ordered all-out rescue efforts after a passenger plane with 132 people aboard crashed in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region Monday afternoon. https://t.co/endJOtj4KZ — CGTN (@CGTNOfficial) March 21, 2022







(em atualização)