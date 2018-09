Avião da Air Niugini faz amaragem na Micronésia

RTP28 Set, 2018, 10:41 / atualizado em 28 Set, 2018, 10:42 | Mundo

Ao preparar-se para aterrar, esta sexta-feira, o avião Boeing 737-800 da companhia aérea Air Niugini amarou nas águas da lagoa junto ao Aeroporto Internacional de Chuuk. A transportadora da Papua Nova Guiné confirmou que os 47 passageiros foram resgatados em segurança. Não há notícia de feridos em estado grave.



O avião transportava 35 passageiros e 12 tripulantes, tendo sido resgatados em barcos. Os passageiros foram levados para um hospital. Oito ficaram internados, segundo um porta-voz da unidade, citado pela Reuters.







O incidente ocorreu perto das 9h00 locais. Em comunicado no seu site, a Air Niugini informa que as condições climatéricas eram más, “com chuva forte e visibilidade reduzida no momento do incidente”.



À BBC, o diretor-geral do aeroporto de Chuuk, Jimmy Emilio, disse que as investigações para determinar a causa do acidente vão ser iniciadas em breve e que as operações no aeroporto já regressaram à normalidade.



O avião partiu da ilha de Pohnpei, na Micronésia, e preparava-se para aterrar na pista do Aeroporto Internacional de Chuuk.