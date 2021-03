Avião da droga. Empresário brasileiro que fretou avião cada vez mais suspeito

Marcelo Lemos contratou Mansur Heredia para o ajudar a comprar dois aviões em São Paulo e pretendia que João Loureiro fosse seu advogado e procurador na aquisição de uma quinta e uma franquia automóvel em Portugal.



Até ao momento, o Sexta às 9 nunca conseguiu localizar este empresário brasileiro, que se apresentou como dono do hangar da Flyaway, no aeroporto de Jundiaí, onde a cocaína foi colocada.



Foi ele que fretou o voo da droga, através de Rowles Magalhães, que agora assegura que Marcelo Lemos foi um cliente angariado pelo seu sócio na compra da OMNI, Ricardo Agostinho.



Agora todos descartam responsabilidades, mas as provas continuam a surgir e a afunilar responsabilidades no crime.